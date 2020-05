Covid-19: appel à des mesures compatibles avec le climat

A l'heure de la relance, les militants pour le climat appellent les autorités à prendre des mesures climato-compatibles. 'Afin de ne pas réchauffer davantage la crise climatique, il est crucial d'adopter un programme de relance économique social et écologique'.

Les militants pour le climat ont élaboré un plan d'action de crise qu'ils ont présenté aux médias lundi matin. Selon eux, la reconstruction de l'économie repose sur des mesures décisives pour les prochaines années en matière de politique climatique. Reporter la confrontation à la crise climatique serait une erreur fatale, affirment les militants dans leur dossier de presse.

Des scientifiques et des grévistes du climat de toute la Suisse travaillent sur le plan d'action pour le climat depuis plus de six mois. Il s'agit pour eux de concilier relance économique et protection de l'environnement en montrant comment la Suisse atteindra zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2030, tous secteurs d'activité compris.

Les propositions se concentrent sur des modalités de gestion des crises ayant un effet écologique fort. Un programme d'investissement dans l‘économie visant à construire une société résiliente et capable de relever les défis à venir doit comprendre à la fois l'aide immédiate à la crise, les investissements respectueux du climat et la création d‘emplois durables.

'Cependant, nous sommes conscients qu‘elles ne répondent pas à tous les problèmes de la crise actuelle, et de loin', affirment les défenseurs du climat.

/ATS