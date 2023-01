Coup de mou en début de saison d'hiver des remontées mécaniques

La saison d'hiver 2022/2023 a débuté 'de manière mitigée' dans les domaines skiables suisses, les stations de basse altitude étant pénalisées par la douceur des températures. Des baisses de recettes sont enregistrées partout, sauf au Tessin.

La saison a commencé avec une chute de presque un quart des premiers passages et de 9% du chiffre d'affaires, selon les Remontées mécaniques suisses mercredi. 'L'hiver dernier, la Suisse a été privilégiée' avec des domaines restés ouverts, à l'inverse des pays voisins, rappelle aussi la faîtière. Cette année, 'les sports de neige sont à nouveau possibles même dans les pays alpins voisins sans restriction'.

Les destinations disposant de pistes à plus de 2000 mètres d'altitude ont réalisé dans l'ensemble légèrement plus de premiers passages et de chiffre d'affaires que l'année précédente, se situant également au-dessus de la moyenne quinquennale pour ces deux mesures. A l'inverse, les autres ont enregistré ensemble un recul de plus de 30% des premiers passages et une baisse de plus de 10% des recettes sur un an.

Alpes vaudoises et fribourgeoises en difficulté

Le Valais et les Grisons enregistrent un recul de 19% à 21% des premiers passages, mais seulement de 8% à 6% des revenus. L'Oberland bernois a perdu respectivement 27% des visiteurs et 11% des recettes.

Des baisses encore plus importantes ont été mesurées dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises (-47% pour la fréquentation et -39% pour le chiffre d'affaires). Dans l'Arc jurassien, les remontées mécaniques sont carrément fermées.

Par rapport à l'année précédente, le Tessin s'en sort particulièrement bien, avec presque trois fois plus de premiers passages et une petite hausse de 4% du chiffre d'affaires. L'hiver 2021/22 a été, 'à cause du manque de neige, exceptionnellement mauvais' dans le canton italophone.

Par rapport à la moyenne quinquennale, le recul des premiers passages atteint 11% pour l'ensemble des domaines. En termes de chiffre d'affaires, la saison se situe jusqu'à présent dans la moyenne.

/ATS