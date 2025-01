Corée du Sud: un avion prend feu sur la piste, passagers évacués

Un avion de ligne Airbus A321 a pris feu mardi sur la piste de l'aéroport international de Busan, la deuxième ville de Corée du Sud. Cela a conduit à l'évacuation des 176 personnes à bord, a annoncé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

L'avion d'Air Busan en provenance de l'aéroport international de Gimhae, au sud-est de Busan, et à destination de Hong Kong, a pris feu vers 2230 locales (14h30 en Suisse). L'incendie a touché la queue de l'appareil, selon la même source.

Au total, 169 passagers et sept membres de l'équipage ont été évacués via des toboggans gonflables, a précisé Yonhap, sans donner plus d'informations sur les causes de l'incendie. Les services des pompiers ont fait état de trois blessés légers lors de l'évacuation. Le feu a été maîtrisé un peu plus d'une heure après l'incident.

Le mois dernier, le pays a connu sa pire catastrophe aérienne. Le 29 décembre 2024, un Boeing 737-800 transportant 181 passagers en provenance de Bangkok a atterri sur le ventre à Muan, quelques secondes avant de se fracasser contre un mur en bout de piste et de prendre feu. Seuls deux membres d'équipage ont survécu et 179 personnes ont été tuées.

Selon le site spécialisé Flightradar24, qui suit en temps réel le trafic aérien, la flotte d'Air Busan est entièrement composée d'avions conçus par le géant aéronautique européen Airbus.

/ATS