Coopération internationale: les sénateurs acceptent de suspendre les dépenses jusqu'en 2030

Les dépenses fédérales en matière de coopération internationale doivent être suspendues jusqu'en 2030. Le Conseil des Etats s'est rallié jeudi, par 25 voix contre 18, au Conseil fédéral sur ce point, dans le cadre des débats sur le programme d'allègement budgétaire.

Ce gel des dépenses permet une économie de 107 millions en 2027, de 167 milions en 2028 et de 234 millions en 2029. L'UDC, soutenue par quelques élus du PLR et du Centre, voulait aller encore plus loin dans les coupes.

A l'autre bout de l'échiquier politique, la gauche voulait renoncer à la suspension des dépenses. Baptiste Hurni (PS/NE) a déploré un 'manque de vision'. 'Nous risquons de payer cher cette coupe', a-t-il déclaré, demandant de ne pas 'saborder notre position respectée dans le système international'. Aucun des deux camps n'a eu gain de cause.

Les sénateurs ont cependant réduit l'impact sur le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par 23 voix contre 22, avec la voix prépondérante du président. Le Centre et le PLR étaient divisés.

/ATS