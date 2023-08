Coop renforce son réseau de stations de recharge avec Energie 360

Coop et Energie 360 ont annoncé lundi poursuivre l'extension de leur réseau de stations de recharge en Suisse, dont certaines proposent des puissances de recharge plus élevées permettant un gain de temps. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Plus de 120 points de vente et centres commerciaux sont équipés de stations de recharge pour voitures électriques aujourd'hui, rapporte un communiqué. D'ici 2026, 200 sites Coop seront équipés avec ces installations, dont 150 bornes de recharge rapide d'une puissance comprise entre 50 et 200 kW.

Entièrement rechargée en 30 à 60 minutes, le prix de l'électricité est le même pour toutes les stations de recharge rapide, soit 55 centimes par kilowattheure. Pour les autres. le prix est de 29 centimes.

Le site de Dietlikon est déjà ouvert depuis plusieurs années. Winterthour Grüze et Rickenbach, dans le canton de Thurgovie, devront suivront.

/ATS