Contrôle aux aéroports UE: la Suisse souhaite plus de souplesse

Berne demande à Bruxelles davantage de souplesse en matière de contrôles aux frontières dans ...
Contrôle aux aéroports UE: la Suisse souhaite plus de souplesse

Contrôle aux aéroports UE: la Suisse souhaite plus de souplesse

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Berne demande à Bruxelles davantage de souplesse en matière de contrôles aux frontières dans les aéroports. La Suisse, ainsi que huit autres pays, ont adressé une lettre en ce sens à la Commission européenne.

La demande porte sur la possibilité de suspendre le système d'entrée et de sortie (EES) dans les aéroports pour une période prolongée. Une pratique uniforme devrait s’appliquer à tous les États membres, a déclaré jeudi une porte-parole du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) à Keystone-ATS.

Dans des situations exceptionnelles, l’EES peut surcharger l’infrastructure, selon eux.

Le portail d'information 'Politico' a précédemment relayé cette information. Interrogée à ce sujet, la Commission européenne a confirmé avoir reçu la lettre.

L’EES enregistre les entrées et les sorties de l’espace Schengen et est appliqué depuis le 10 avril dans l’ensemble de l’espace Schengen. En Suisse, ce système est utilisé dans les aéroports.

/ATS
 

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