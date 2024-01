Connaître le mode de transport des aliments: divergences notables

L'obligation de déclarer le mode de transport des produits frais ne fait de loin pas l'unanimité. Partis et organisations sont divisés sur une initiative parlementaire qui vise en particulier le transport aérien.

Les partis de droite rejettent cette obligation. Pour l'UDC et le PLR, les indications actuelles sur la provenance des produits laissent déjà deviner le mode de transport. Une obligation serait en outre incompatible avec les règles de l'OMC. Les associations de branche redoutent quant à elles un surcroît de travail.

A l'opposé, le PS et les Vert-e-s saluent le projet. La transparence sur l'empreinte écologique d'un produit constitue une incitation importante pour un comportement d'achat plus durable, relève le PS. Mais il faudrait l'étendre à tous les produits de consommation et à tous les modes de transport.

L'Alliance-Environnement demande, pour sa part, une déclaration de l'empreinte écologique complète, calculée à l'aide d'un système uniforme pour tous les produits de consommation.

