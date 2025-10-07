Commerce mondial: l'OMC plus optimiste prévoit une embellie de 2,4%

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) voit désormais un commerce mondial plus favorable ...
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) voit désormais un commerce mondial plus favorable pour cette année. Au lieu des 0,9% de croissance anticipés en août, le chiffre passe à 2,4%. La prévision pour 2026 tombe elle de 1,8 à 0,5%, a dit mardi l'institution à Genève.

Le volume du commerce des marchandises a dépassé les attentes sur les six premiers mois de cette année, porté par celles qui sont liées à l'intelligence artificielle (IA), a fait remarquer mardi l'organisation à Genève. Les semi-conducteurs ou le matériel nécessaire aux nouvelles technologies ont vu des avancées.

La directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala salue la 'réponse modérée' aux tarifs douaniers supplémentaires. Ajoutée à l'IA et à l'augmentation du commerce entre pays émergents, la situation 'a contribué à atténuer les revers commerciaux en 2025', affirme-t-elle.

Elle attribue aussi cette amélioration à la stabilité du système multilatéral du commerce mondial. Mais, alors que l'OMC n'arrive toujours pas à se réformer, elle demande aux Etats d'oeuvrer pour les populations.

/ATS
 

