Commerce de détail: évolution contrastée en septembre

Les ventes du commerce de détail en Suisse ont évolué favorablement en septembre, par rapport à douze mois plus tôt, grâce essentiellement à la hausse dans le secteur non alimentaire. Elles ont en revanche reculé au regard du mois d'août.

Après correction de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont augmenté sur douze mois de 0,6% en termes nominaux et de 0,9% en termes réels, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'évolution en termes réels tient compte du renchérissement.

Par rapport au mois d'août, les recettes, corrigées des variations saisonnières, ont reculé de 0,5% en valeur nominale et de 0,3% en termes réels.

Sur un an, la hausse constatée concerne d'abord le secteur non alimentaire, dont les ventes ont gonflé de 2,3% nominalement et de 2,9% en termes réels. Pour l'alimentation, les boissons et le tabac, la hausse se monte à 0,3% en termes nominaux comme en valeur réelle.

En comparaison mensuelle également, le secteur non alimentaire s'est mieux comporté que l'alimentaire, avec une stabilisation des ventes.

Cette reprise survient après un mois d'août marqué par un repli global aussi bien en comparaison annuelle que mensuelle.

