Commande ferme de 30 Airbus A350 en Inde

La compagnie IndiGo va passer une commande ferme de 30 Airbus A350-900, a annoncé jeudi l'avionneur européen, qui doit déjà au transporteur indien low-cost le plus gros contrat en volume de l'histoire de l'aviation civile pour des monocouloirs.

Cette commande, assortie de droits d'achat pour 70 appareils supplémentaires, et qui doit être signée dans les prochains jours, constituera la première d'avions gros porteurs d'IndiGo, dont la croissance effrénée épouse le dynamisme de l'économie indienne. Au prix catalogue, jamais appliqué, les 30 appareils vaudraient au total 9,5 milliards de dollars (environ 8,7 milliards de francs).

Les livraisons doivent débuter en 2027.

Pour IndiGo, déjà la première compagnie indienne avec 100 millions de passagers en 2023 - surtout sur des lignes intérieures -, ces aéronefs à long rayon d'action, jusqu'à 15'000 km, vont lui permettre 'de déployer davantage ses ailes et d'étendre son réseau'.

Ainsi, 'IndiGo entamera la prochaine phase de sa transformation en l'un des grands acteurs de l'aviation mondiale', a espéré son directeur général, Pieter Elbers, cité dans un communiqué de son entreprise.

IndiGo et Airbus avaient fait sensation en juin 2023 en annonçant la plus importante commande en volume de l'histoire de l'aviation civile, avec 500 appareils de la famille A320neo, lors du salon aéronautique du Bourget. Prix catalogue théorique: 55 milliards de dollars.

Au total, IndiGo a passé commande de quasiment 1000 appareils de la famille A320, l'avion à succès d'Airbus face au Boeing 737 MAX affecté par de multiples revers.

Le vice-président d'Airbus chargé des ventes d'avions commerciaux, Benoît de Saint-Exupéry, a salué un 'formidable nouveau chapitre dans notre relation très proche avec IndiGo', qui, avec ses futurs A350, va 'davantage ouvrir le monde à l'Inde'. Il a remercié la compagnie pour 'avoir fait une fois de plus confiance' à Airbus.

L'A350, le dernier-né d'Airbus, fêtera en décembre le 10e anniversaire de sa mise en service. Il existe en deux versions, le 900 et le 1000, plus grand. Le 900 peut transporter entre 300 et 350 passagers, 440 dans la configuration la plus dense.

A fin mars, l'avionneur avait déjà enregistré 71 commandes pour l'A350 depuis le début de l'année. L'appareil s'affiche comme un 'best-seller' pour Airbus qui en a vendu plus de 1200 depuis le lancement du programme.

