Climat de consommation au ralenti en décembre

Les Suisses ont été moins dépensiers en décembre. L'indice du climat à la consommation s'est ...
Climat de consommation au ralenti en décembre

Climat de consommation au ralenti en décembre

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les Suisses ont été moins dépensiers en décembre. L'indice du climat à la consommation s'est établi à -30,7 points le mois dernier, affichant une baisse de 0,4 points sur un an, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) parues lundi.

En novembre, l'indice avait atteint -33,8 points, légèrement au-dessus des -36,9 points d'octobre.

Les sous-indices de la situation économique générale à venir (-31,5 points contre -23,2 points un an plus tôt) et de la situation financière à venir (-27,8 points contre -25,1 points) se sont détériorés. Ceux de la situation financière passée (-39,0 points contre -44,9 points) et des grandes acquisitions (-24,4 points contre -28,1 points) se sont améliorés.

Pour calculer ces indices, le Seco a sondé en ligne le mois dernier 2496 personnes âgées d'au moins 16 ans et s'exprimant en français, allemand ou italien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les prix des maisons et des PPE ont continué de grimper fin 2025

Les prix des maisons et des PPE ont continué de grimper fin 2025

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 10:34

Métaux précieux: l'or et l'argent à de nouveaux plus hauts

Métaux précieux: l'or et l'argent à de nouveaux plus hauts

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 08:50

Etats-Unis: le DoJ fait un pas en vue de poursuites contre la Fed

Etats-Unis: le DoJ fait un pas en vue de poursuites contre la Fed

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 02:46

Fonds propres: exigences strictes et dures à respecter pour UBS

Fonds propres: exigences strictes et dures à respecter pour UBS

Économie    Actualisé le 11.01.2026 - 09:37

Articles les plus lus