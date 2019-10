Clariant: rentabilité améliorée malgré un léger repli des recettes

Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé le 3e trimestre sur un chiffre d'affaires en léger recul, malgré des volumes de ventes en hausse, mais est toutefois parvenu à améliorer sa rentabilité opérationnelle.

Les revenus tirés des activités poursuivies s'est inscrit à 1,04 milliard de francs, soit 1% de moins qu'au 3e trimestre 2018. Exprimée en monnaies locales (ML) cependant, l'évolution est positive (+2%), précise le groupe de Muttenz mercredi dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) - ajusté des effets exceptionnels - est ressorti à 169 millions de francs, soit 1% de moins qu'un an plus tôt. La marge correspondante s'est maintenue à 16,2%, mais en y incluant les effets précités, elle a progressé d'un point de pourcentage, à 14,5%, pour un Ebitda de 151 millions (+6%).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les recettes se sont avérées quasiment stables en rythme annuel, à 3,27 milliards de francs (+3% en ML). La rentabilité en revanche, plombée par une provision de 231 millions constituée au 2e trimestre, reste amputée de près de moitié, la marge Ebitda s'inscrivant à 7,7%.

A l'aune des prévisions formulées par les analystes du consensus AWP, la copie trimestrielle rendue par Clariant manque le coche sur quasiment tous les points. Les ventes et l'Ebitda ajusté n'ont même pas comblé les attentes les plus conservatrices.

La direction du chimiste bâlois a préféré s'abstenir d'articuler des ambitions concrètes pour la suite des opérations, mais dit s'attendre à l'horizon 2021 pour ses activités poursuivies à 'une croissance supérieure à la moyenne, une rentabilité plus élevée et une génération de liquidités plus robuste', selon le communiqué.

/ATS