Clariant développe ses capacités de production en Chine

Le chimiste Clariant annonce mardi développer 'significativement' les capacités de son unité de production de catalyseurs à Panjin, dans le nord-est de la Chine. L'investissement se monte à 'deux chiffres en millions de francs' sur ce site de plus de 140 employés.

Il s'agira d'optimiser l'installation existante et de créer une nouvelle ligne de production pour le catalyseur d'anhydride maléique (MA), selon le communiqué du groupe bâlois.

Le MA est un composant de polymères, utilisé dans la construction, l'automobile, la marine et l'énergie.

'L'Asie-Pacifique et plus particulièrement la Chine sont un marché en pleine croissance et il est vital de continuer à renforcer notre présence et notre proximité client', d'après Hans Bohnen, le chef des opérations du groupe.

La production de MA dans le monde est ainsi attendue en hausse, appelée à passer de 1,75 million de tonnes en 2018 à 2,07 millions en 2022.

Depuis 2007, Clariant produit les catalyseurs SynDane MA sur le site de Panjin dans une coentreprise avec North Huajin Chemical Industries Group Corporation, l'une des grandes entreprises pétrochimiques de Chine.

/ATS