Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé l'extension de son usine de Daya Bay, dans le ...
Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé l'extension de son usine de Daya Bay, dans le sud de la Chine. Les travaux, devisés à 100 millions de francs, ont permis d'ajouter une deuxième ligne de production, qui sera opérationnelle en novembre.

Cet investissement vise à renforcer les capacités de production de Clariant, qui face à une demande croissante de solutions ignifuges 'plus durables' en Asie et dans le monde, indique le groupe bâlois jeudi. Ces produits sont notamment recherchés dans le secteur de la mobilité électrique, dont l'expansion continue.

/ATS
 

Actualités suivantes

Peu de changement sur le marché hypothécaire au 3e trimestre

Peu de changement sur le marché hypothécaire au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 07:15

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 00:27

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 23:39

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 21:03

Articles les plus lus

Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet

Mobilezone vend ses affaires allemandes à Freenet

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 18:35

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Val de Bagnes (VS): nouveaux coups de pouce en faveur d'Altis

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 21:03

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Économie    Actualisé le 08.10.2025 - 23:39

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Victoria Beckham star d'un documentaire sur Netflix

Économie    Actualisé le 09.10.2025 - 00:27