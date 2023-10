Cimbali rachète Vassalli Service, son distributeur en Suisse

L'icône transalpine des machines à café professionnelles Cimbali a acquis l'intégralité du capital de son distributeur helvétique Vassalli Service et prend officiellement pied dans le pays sous l'appellation Cimbali Group Switzerland.

Etabli à Zurich et à Villars-Sainte-Croix, Vassalli Service et sa soixantaine d'employés écoulent depuis plus de 60 ans les produits Cimbali.

L'entreprise restera dirigée par Marc Schneider, qui accèdera en outre au conseil d'administration de Cimbali Switzerland. Ce nouvel organe sera présidé par Enrico Bracesco, le patron de Cimbali. Le communiqué diffusé dimanche ne pipe mot sur les modalités financières de l'opération.

/ATS