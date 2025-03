Chute des mises en circulation de voitures thermiques en février

Le nombre de mises en circulation de véhicules routiers a dégringolé en février de 14% en comparaison annuelle. Le recul le plus marqué a touché les véhicules à essence et diesel.

En tout, 22'126 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse le mois dernier, selon le communiqué de l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi.

Pour le principal groupe de véhicules, les voitures de tourisme, la baisse a atteint 13% à 16'103 engins. Elle a particulièrement affecté les voitures essence (-32%) et diesel (-26%), mais aussi les hybrides rechargeables (-17%).

En revanche, le nombre d'automobiles dites hybrides normales et leurs homologues électriques a crû de 4% pour ces deux catégories.

Sur les deux premiers mois de l'année, ces deux types de propulsion ont progressé respectivement de 10% et 12% sur un an, quand les véhicules essence (-27%), diesel (-27%) et hybrides rechargeables (-16%) ont tous décliné. Un total de 31'114 voitures de tourisme est arrivé sur les routes helvétiques, soit 8% de moins sur un an.

En février, le nombre de véhicules de transport de personnes a fondu de 40% à 354 unités et celui de transport de biens de 21% à 2343 unités. Les véhicules agricoles ont connu le même sort (-33%).

Les motocycles n'ont pas échappé à la tendance baissière, même si la marche arrière est moins significative. Le recul a atteint 10% pour 2864 deux-roues.

