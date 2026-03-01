Chute de la fréquentation pour le Salon de l'agriculture

L'édition 2026 du Salon international de l'agriculture à Paris a enregistré une chute de 27,9% de sa fréquentation cette année, et restera un 'salon pas comme les autres', marqué par l'absence des bovins, a reconnu dimanche son président.

Cette année, l'évènement a rassemblé 437'402 visiteurs, contre 607'000 lors de l'édition précédente, loin du record de 2014 (703'000), a annoncé l'organisation dimanche soir à l'issue de l'évènement.

'Quand il manque quelqu'un dans la famille, ce n'est pas comme d'habitude (...). Et ça s'est vraiment ressenti dans une baisse de la fréquentation', avait expliqué un peu plus tôt à l'AFP le patron du salon, Jérôme Despey. Sur les quatre premiers jours du Salon, le nombre de visiteurs affichait déjà un recul de l'ordre de 25% .

'Le contexte était un peu particulier', avec l'absence des bovins, une première depuis 62 ans, qui 'a beaucoup marqué' et aussi 'beaucoup d'inquiétudes du monde agricole', a souligné le président de l'évènement. Le Salon avait 'respecté' le choix des éleveurs de ne pas amener leurs vaches en raison de la dermatose.

M. Despey note toutefois quelques aspects positifs, avec un 'aspect plus qualitatif' pour certains exposants qui ont eu l'impression de 'pouvoir mieux dialoguer' entre eux mais aussi avec les visiteurs et les responsables politiques. Mais 'bien sûr que l'année prochaine sera différente', a assuré le président. 'Le Salon va revenir plus fort'.

