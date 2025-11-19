Christian Constantin veut construire un complexe hôtelier au Tessin

Le président du FC Sion Christian Constantin prévoit de construire un hôtel avec restaurant et spa au bord du lac de Lugano. Ce projet devrait donner 'un nouveau visage' au sud de Lugano, entre Paradiso et Melide.

Le Valaisan a confirmé à l'agence Keystone-ATS un article du quotidien Corriere del Ticino. Il projette de bâtir un complexe hôtelier avec restaurant et spa avec vue sur le lac sur le cap aujourd'hui abandonné de San Martino.

Le bureau d'architectes Mino Caggiula Architects est chargé du projet. Il ne s'agit pas seulement de construire un hôtel, mais aussi de 'redonner vie à ces lieux chargés d'histoire', indique le journal.

Un cap au passé mouvementé

La presqu’île de San Martino devrait devenir un nouveau lieu 'pour se promener, s'arrêter et respirer'. La villa, qui avait d'abord accueilli un restaurant puis une boîte de nuit, est abandonnée depuis plusieurs années. Christian Constantin espère pouvoir commencer les travaux début 2027 et inaugurer le nouvel ensemble au printemps 2030.

San Martino a appartenu jusqu'en 1863 à l’Italie, indique la ville de Lugano sur sa page internet. Le lieu a également été appelé 'Forca di San Martino', selon le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). Cela vient d'un gibet (en italien: forca) qui s'y dressait. La dernière exécution a eu lieu en 1804, selon le DHS.

/ATS