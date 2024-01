Christa Hostettler à la tête de l'Office fédéral des transports

Christa Hostettler sera la nouvelle directrice de l'Office fédéral des transports (OFT). Le Conseil fédéral l'a nommée mercredi à ce poste. Elle prendra ses fonctions le 1er août et succédera à Peter Füglistaler qui prend sa retraite.

Cette Soleuroise de 49 ans est depuis quatre ans membre de la direction de CarPostal. Elle a également été secrétaire générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) et de la Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP).

Après des études de droit à l’Université de Genève et à l’Université de Berne, elle a été collaboratrice juridique au Département de l’intérieur du canton de Soleure, a travaillé comme avocate dans un cabinet, puis comme juriste en chef et vice-chancelière de la ville de Berne. Christa Hostettler dispose d'une grande expérience des transports publics et d'un vaste réseau, se félicite le Conseil fédéral.

La nouvelle directrice devra s'atteler à des dossiers importants comme le développement et le financement des transports publics ainsi que la numérisation et la modernisation des transports. Peter Füglistaler dirigeait l’OFT depuis 2010. Le Conseil fédéral l'a remercié pour son engagement pendant ces nombreuses années.

