Chômage record en Allemagne depuis 2015, appel aux réformes

Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les 3 millions en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015. De quoi alerter sur la nécessité de réformes pour relancer la première économie européenne.

Selon les données publiées vendredi par l'Agence pour l'emploi, le chômage a augmenté de 45'700 personnes sur un mois, portant le total à 3,03 millions de sans-emplois.

La pause estivale explique en partie cette mauvaise statistique, car, corrigé des variations saisonnières, le chiffre recule de 9000 personnes sur un mois et le taux de chômage se maintient à 6,3%.

Le marché du travail allemand subit néanmoins les effets combinés d'une stagnation économique prolongée et de la pression internationale, aggravée par le conflit en Ukraine et les incertitudes mondiales.

Ses coûts d'énergie en hausse ont également nui à la compétitivité des produits 'made in Germany'.

Depuis mai 2022, le chômage a ainsi augmenté régulièrement, passant d'un point bas de 2,2 millions à plus de 3 millions aujourd'hui.

La dernière fois qu'un mois d'août a dépassé cette barre symbolique remonte à 2010, selon les archives de l'Agence.

'Automne des réformes'

Ces chiffres bruts sont moins le révélateur d'une tendance structurelle qu'un électrochoc pour le débat public : vendredi, le quotidien populaire Bild en a fait la une de son site en ligne.

Ces trois millions de chômeurs représentent surtout 'un constat d'échec face au refus de réformes de ces dernières années', a réagi Rainer Dulger, président de la Fédération allemande des employeurs (BDA).

Pour lui, l'Allemagne a besoin d'un véritable 'automne des réformes'.

Après un départ poussif au printemps, le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz est attendu à la rentrée sur les réformes promises, notamment fiscales et sociales, pour relancer une économie en berne.

'Le vent contraire conjoncturel laisse toujours des traces sur le marché du travail et nécessite des mesures de riposte', a reconnu la ministre social-démocrate du Travail, Bärbel Bas, dans un communiqué.

Elle met aussi en avant les efforts du gouvernement fédéral, qui a adopté des incitations à l'investissement et un plan de 500 milliards d'euros pour les infrastructures - routes, ponts, bâtiments - vieillissantes du pays.

Recul industriel

Les représentants de fédérations industrielles insistent aussi sur l'urgence d'une politique économique qui stimule d'avantage l'emploi et les investissements.

Dans le secteur de la machine-outil, le directeur du lobby VDMA, Thilo Brodtmann, souligne que 'sans diminution des dépenses sociales et réformes concrètes, la situation pourrait continuer à se détériorer'.

Ce secteur vital pour l'économie allemande cherche d'urgence des travailleurs qualifiés face au vieillissement démographique du pays.

Dans les autres pans de l'industrie, la dégradation des effectifs s'accélère: fin juin, l'emploi y avait reculé de 2,1 % sur un an, soit environ 114'000 postes supprimés.

Depuis 2019, ce sont près de 250'000 emplois qui ont disparu, a relevé le cabinet EY.

Dans l'automobile, en pleine mutation vers l'électrique, le recul est de 6,7 % sur un an, soit 51'500 postes supprimés, et plus de 112'000 depuis 2019, selon EY.

Stephanie Schoenwald, économiste chez KfW Research, relativise la situation, rappelant que l'Allemagne reste loin des niveaux records des années 2000, avec 5 millions de chômeurs et un taux de chômage tournant autour de 11 à 12 %.

Ces chiffres avaient donné naissance aux réformes Hartz lancées entre 2003 et 2005, durcissant nettement le système d'allocations chômage.

La reprise de l'économie allemande 'attendue l'an prochain' suggère à elle seule que 'les chances d'amélioration du marché du travail restent bonnes', conclut Mme Schoenwald.

