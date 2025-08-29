Chiquita revient au Panama et réembauche des travailleurs licenciés

Le producteur multinational de bananes Chiquita Brands va revenir au Panama et réembaucher ...
Chiquita revient au Panama et réembauche des travailleurs licenciés

Chiquita revient au Panama et réembauche des travailleurs licenciés

Photo: KEYSTONE/AP/AMY SANCETTA

Le producteur multinational de bananes Chiquita Brands va revenir au Panama et réembaucher les milliers de travailleurs licenciés après avoir cessé ses activités dans le pays il y a trois mois en raison d'une grève, a annoncé vendredi le gouvernement panaméen.

La décision a été prise lors d'une réunion au Brésil entre le président panaméen José Raúl Mulino et les dirigeants de Chiquita, après plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement panaméen et l'entreprise américaine contrôlée par des sociétés brésiliennes.

'Nous sommes parvenus à un accord positif pour Bocas del Toro (province caribéenne productrice de bananes) et les milliers de travailleurs licenciés', a déclaré M. Mulino dans une vidéo diffusée par la présidence panaméenne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Affaire Vipret: la RTS autorisée à livrer de nouveaux éléments

Affaire Vipret: la RTS autorisée à livrer de nouveaux éléments

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 17:23

Chômage record en Allemagne depuis 2015, appel aux réformes

Chômage record en Allemagne depuis 2015, appel aux réformes

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 15:01

Etats-Unis: l'inflation stable à 2,6% sur un an en juillet

Etats-Unis: l'inflation stable à 2,6% sur un an en juillet

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 14:57

Tamoil: grand parc solaire inauguré sur le site industriel d'Aigle

Tamoil: grand parc solaire inauguré sur le site industriel d'Aigle

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 12:27

Articles les plus lus

Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

Hausse des nuitées dans la parahôtellerie au second trimestre

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 08:59

Pictet progresse au premier semestre

Pictet progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 10:25

Décès d'Esther Grether, propriétaire du groupe Doetsch Grether

Décès d'Esther Grether, propriétaire du groupe Doetsch Grether

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 12:13

L'allemand Dertour boucle la reprise de Hotelplan

L'allemand Dertour boucle la reprise de Hotelplan

Économie    Actualisé le 29.08.2025 - 12:25