Chine: léger recul de l'excédent commercial avec les USA en juillet

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis n'a que légèrement diminué en juillet. Les exportations totales du pays ont de leur côté accéléré plus qu'attendu, en dépit de l'escalade de la guerre douanière que se mènent Pékin et Washington.

Le géant asiatique a enregistré le mois dernier un excédent de 28,09 milliards de dollars dans ses échanges avec les Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par les douanes chinoises.

Un niveau qui marque un léger repli de 2,8% par rapport au mois précédent, même s'il reste proche du sommet record de 28,9 milliards de dollars (28,7 milliards de francs) établi en juin.

Cet excédent, qui reste cependant en hausse d'environ 11% par rapport à juillet 2017, ne devrait guère être de nature à apaiser les tensions exacerbées entre la Chine et les Etats-Unis.

Ce sont les premiers chiffres des échanges sino-américains depuis l'imposition début juillet par Washington de droits de douane punitifs de 25% sur 34 milliards de dollars de biens chinois importés. Pékin avait aussitôt répliqué en taxant le même montant d'importations en provenance des Etats-Unis.

Escalade des tensions

Le président américain Donald Trump, qui accuse la Chine de concurrence déloyale et de piller la technologie de son pays, dénonce le déséquilibre des échanges entre les deux puissances et menace d'imposer des droits de douane supplémentaires sur la quasi-totalité des exportations chinoises.

Les Etats-Unis ont confirmé mardi qu'ils allaient appliquer à partir du 23 août des droits de douane de 25% sur un total de 50 milliards de dollars de produits chinois, soit sur 16 milliards de dollars de biens supplémentaires visés par rapport à juillet.

Face à cette escalade, le régime communiste a fustigé un 'chantage' et promis des représailles.

Avec l'ensemble du monde, les exportations totales de la Chine ont gonflé en juillet de 12,2% sur un an, soit plus fort qu'en juin et bien davantage qu'attendu par les experts sondés par Bloomberg (+10%).

De même, les importations du colosse asiatique ont bondi de 27,3% sur un an le mois dernier, très au-delà de la hausse de 16,5% anticipée par les analystes, et en très forte accélération sur un mois (elles n'avaient crû que de 14,1% en juin).

Un gonflement qui traduit une demande intérieure robuste, en dépit de la drastique dépréciation du yuan et de l'essoufflement de l'activité manufacturière dont témoignent plusieurs indicateurs récents.

Conséquence de cette solide progression des importations: l'excédent commercial chinois total avec l'ensemble du globe a fondu en juillet à 28 milliards de dollars, contre 41,5 milliards en juin.

/ATS