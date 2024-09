Chine: hausse des exportations en août, les importations déçoivent

Les exportations chinoises ont accéléré leur hausse en août, mais les importations ont fortement ralenti, selon les chiffres officiels publiés mardi et qui montrent une fois de plus la fragilité de la reprise dans la deuxième économie mondiale.

Le mois dernier, les ventes de produits et services chinois destinés à l'étranger ont augmenté de 8,7% sur un an, contre +7% un mois plus tôt, selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes chinoises.

Ce chiffre est supérieur aux attentes d'analystes sondés par l'agence Bloomberg (+6,6%).

Les exportations sont historiquement un important levier de croissance pour le géant asiatique et leur performance a un impact direct sur l'emploi pour des milliers d'entreprises du secteur.

Elles sont en hausse pour le cinquième mois consécutif.

Mais le contexte économique est incertain, ce qui mine la consommation des ménages et alimente les risques pour la Chine de retomber en déflation, où elle se trouvait fin 2023.

Tendances divergentes

Sur le front des importations, la hausse en août est ainsi minime, à +0,5% sur un an, un chiffre nettement inférieur à celui de juillet (+7,2%) et aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg (+2,5%).

'L'économie chinoise continue de montrer des tendances divergentes, avec une demande intérieure faible et une forte compétitivité des exportations, ces deux tendances reflétant la pression déflationniste dans le pays', a commenté dans une note l'analyste Zhang Zhiwei, du cabinet Pinpoint Asset Management.

'La question est combien de temps les exportations peuvent rester aussi fortes, compte tenu de l'affaiblissement de l'économie américaine et des tensions commerciales croissantes', a-t-il ajouté.

La reprise économique en Chine reste fragile et inégale depuis la levée fin 2022 des strictes mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid. Le pays reste notamment pénalisé par la crise de l'immobilier, un chômage élevé chez les jeunes et une consommation des ménages atone.

Les autorités chinoises ont récemment annoncé des mesures de soutien pour le secteur privé et disent viser une croissance du PIB d'environ 5% cette année, un objectif considéré comme ambitieux par de nombreux experts.

