Chine: Foxconn veut restaurer la production avant les fêtes

Le géant taïwanais de la tech Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple, travaille avec les autorités locales 'aussi rapidement que possible' pour reprendre, à l'approche des fêtes, la production à pleine cadence dans son usine chinoise confinée.

'Avec le soutien du gouvernement de la province du Henan, nous éliminerons les infections aussi rapidement que possible pour reprendre la production à pleine cadence', a partagé le président de Foxconn, Young Liu, lors d'un appel avec des investisseurs. Aussi connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, Foxconn est le plus grand fabricant contractuel de matériel électronique du monde. Il assemble des produits pour de nombreuses marques internationales.

La majorité de ses usines se situent en Chine, en particulier dans la ville de Zhengzhou (est) où des confinements ont été imposés le mois dernier, en vertu de la politique de 'zéro Covid' de Pékin, après une hausse des infections au Covid-19. Face à la 'cadence considérablement réduite' du site de Zhengzhou, Apple a averti cette semaine ses clients qu'ils seraient confrontés à des temps d'attente plus longs pour obtenir les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui y sont fabriqués.

Les retards de production entraînés interviennent juste avant la période cruciale des fêtes de fin d'année dans les pays occidentaux et le Nouvel An lunaire de la fin janvier. Foxconn a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions pour le quatrième trimestre. 'Le quatrième trimestre et l'an prochain sont très importants', a admis M. Liu. 'Nous ferons tout notre possible pour ajuster (nos capacités) et notre production afin de garantir que la demande pour ces deux (périodes) ne sera pas touchée'.

'iPhone City' confinée

Surnommée 'iPhone City', l'usine de Zhengzhou emploie 200'000 ouvriers. Confinée, elle fonctionne dans une bulle en 'circuit fermé'. La Chine poursuit une stricte politique sanitaire contre le Covid, avec des dépistages quasi quotidiens pour la population, des quarantaines obligatoires pour les personnes testées positives ou encore des confinements dès l'apparition de cas.

Ces mesures, qui génèrent beaucoup d'incertitudes, sont un frein à la consommation et à l'activité.

