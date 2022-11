Chiffre d'affaires en léger recul pour Ikea Suisse en 2021/22

La filiale suisse du géant de l'ameublement Ikea a bouclé son exercice décalé 2021/22 (clos fin août) sur un chiffre d'affaires de 1,16 milliard de francs.

En recul de 5% par rapport au précédent, il reste le deuxième de l'histoire de l'entreprise, qui soufflera en 2023 sa cinquantième bougie.

La part des ventes en ligne est restée stable à 23,3%, précise Ikea Suisse lundi dans un communiqué. Avec une croissance de 33%, le segment B2B (entreprises) a été particulièrement florissant, plus de 10'000 petites et moyennes entreprises ayant opté pour l'offre Ikea Business, particulièrement dans l'air du temps, marqué par l'essor de modèles de travail hybrides.

La demande pour les services est également restée soutenue, une vente sur trois étant assortie d'une prestation comme planification, montage, installation, récupération en magasin (click & collect).

Le géant de l'ameublement a également lancé en Suisse un format de distribution destiné à se rapprocher de la clientèle habitant dans les centres-villes. Baptisé 'Plan an order point', ce concept 'correspond au changement des besoins', explique Jessica Anderen, directrice générale (CEO) d'Ikea Suisse, citée dans le communiqué.

'Les achats en ligne augmentent certes aussi pour les meubles, mais en même temps, l'expérience d'achat et surtout le conseil sont plus demandés que jamais', fait valoir la responsable, selon qui 'de plus en plus de personnes recherchent une aide professionnelle pour l'aménagement de leur logement'.

Déjà présent dans une trentaine de grandes villes, dont New York, Londres et Stockholm, le nouveau format été inauguré fin septembre à Coire, et ce lundi à Zurich. Sur une surface réduite - 300 m2 dans le cas de Zurich - le public a la possibilité de procéder sur rendez-vous à une modélisation de son projet et de passer commande dans la foulée.

Les activités de vente d'articles de seconde main, lancées en 2018, ont vu leurs volumes croître de plus de 20% au cours de l'exercice écoulé.

/ATS