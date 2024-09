Changement de génération familiale à la tête des Galeries Lafayette

Nouvelle étape dans la transition en douceur à la tête des Galeries Lafayette: la présidente du holding familial Motier, Ginette Moulin, 97 ans, a passé la main fin août à son gendre Philippe Houzé.

Présidente de Motier depuis 2005, Ginette Moulin a 'exprimé sa volonté de démissionner de ses fonctions', a indiqué la communication des Galeries Lafayette dans un communiqué. Objectif: 'confier davantage de responsabilités à la cinquième génération de dirigeants familiaux'.

Ginette Moulin est un pivot de l'histoire familiale des Galeries Lafayette, elle a connu les cinq générations qui se sont succédé à la tête de l'emblématique magasin du boulevard Haussmann.

L'histoire du grand magasin débute en 1894, avec l'ouverture par deux cousins juifs alsaciens, Théophile Bader et Alphonse Kahn, d'un magasin 'de nouveautés' au 1 rue Lafayette.

Ginette Moulin, née le 7 février 1927, est la petite-fille du premier. Elle est aussi la fille de Max Heilbronn, résistant déporté pendant la Seconde Guerre mondiale à Buchenwald en Allemagne, où il rencontra celui qui plus tard épousera sa fille, Etienne Moulin.

'Développement des actifs'

Philippe Houzé, qui présidait depuis 2055 le directoire des Galeries Lafayette et qui succède désormais à Ginette Moulin à la présidence de Motier, est l'époux de Christiane, l'une des trois filles du couple Moulin.

'Il aura pour responsabilité de veiller au développement des actifs de la famille Moulin, qui intègrent notamment le groupe Galeries Lafayette, La Redoute et une participation significative dans le groupe Carrefour', précise la communication des Galeries Lafayette.

Les propriétaires des Galeries Lafayette sont en effet depuis 2014 un important actionnaire du géant de la distribution alimentaire, même s'ils n'en sont plus le premier depuis mars 2024 et le rachat par Carrefour de 25 millions de ses actions à 'Galfa', société détenue par la famille Moulin.

A ce titre, Philippe Houzé est vice-président du conseil d'administration de Carrefour, dont est également membre Patricia Moulin Lemoine, l'ainée des filles de Ginette Moulin.

Trois des petits-enfants de Ginette Moulin ont également été nommés vice-présidents de Motier: Nicolas Houzé, Guillaume Houzé et Arthur Lemoine.

Le premier succède à son père à la présidence du directoire des Galeries Lafayette, avec pour objectif de 'définir et déployer la vision stratégique du groupe'. Ce, 'avec le concours du Directoire composé de Guillaume Houzé, Arthur Lemoine et Ugo Supino, dans la volonté de poursuivre et accélérer la transformation engagée ces dernières années'.

Evolution 'préparée'

Cette évolution est 'préparée de longue date', assure le groupe. Elle intervient au terme d'une séquence chahutée pour le groupe familial, qui a souffert pendant plusieurs années des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité internationale.

L'épidémie et les diverses restrictions de déplacements l'ont en effet privé de larges parts de sa clientèle, quand ses affaires n'étaient pas tout bonnement entravées par les différents confinements en 2020 et 2021.

Mi-juin, le groupe comptait retrouver en 2024 ses ventes de 2019, soit 3,85 milliards d'euros de volume d'affaires sous enseigne. Le groupe, qui fête ses 130 ans d'existence cette année, a réalisé 3,6 milliards d'euros de ventes en 2023 sous enseigne, dont 1,9 milliard par le seul magasin du boulevard Haussmann.

Il a notamment vendu en 2023 le célèbre Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à une petite foncière lyonnaise, la Société des Grands Magasins (SGM), pour 'concentrer [ses] efforts humains et financiers sur [sa] marque coeur', indiquait Nicolas Houzé en juin.

