Changement au sein de la direction de Labor Team

Alain Cahen quitte ses fonctions de directeur général de Labor Team avec effet immédiat et ...
Changement au sein de la direction de Labor Team

Changement au sein de la direction de Labor Team

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Alain Cahen quitte ses fonctions de directeur général de Labor Team avec effet immédiat et se retire de la direction générale. La direction de l'entreprise sera assurée à titre intérimaire par le directeur des opérations (COO) Thomas Brinkmann.

Alain Cahen et Labor Team ont convenu d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, indique un communiqué paru mardi. M. Cahen avait pris ses fonctions en mai 2021.

Suite à l'acquisition du laboratoire d'analyses médicales Labor Team par Galenica, le conseil d'administration estime que la prochaine phase de développement et d'intégration de l'entreprise au sein du distributeur de médicaments est désormais amorcée.

Alain Cahen quitte ce mardi Labor Team. Dans l'intervalle, Thomas Brinkmann, directeur des opérations (COO) et jusqu'ici directeur général adjoint, assumera la responsabilité opérationnelle de l'ensemble des activités du laboratoire. Le conseil d'administration a d'ores et déjà lancé le processus de recrutement d'un successeur.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une décision tessinoise qui pèse sur un accord italo-suisse

Une décision tessinoise qui pèse sur un accord italo-suisse

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:49

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:28

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:15

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

Articles les plus lus

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:11

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:15

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:28

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

SAS commande jusqu'à 40 Airbus A330

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 13:37

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

La mise en oeuvre de l'e-ID est retardée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 14:49

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

La campagne référendaire est lancée contre le retour du nucléaire

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:11

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 15:15