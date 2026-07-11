Champ de chaume en feu à Deitingen (SO): 200 ares en fumée

Un champ fauché depuis peu a pris feu vendredi après-midi à Deitingen (SO). La rapide intervention ...
Champ de chaume en feu à Deitingen (SO): 200 ares en fumée

Champ de chaume en feu à Deitingen (SO): 200 ares en fumée

Photo: POLIZEI KANTON SOLOTHURN/ZVG

Un champ fauché depuis peu a pris feu vendredi après-midi à Deitingen (SO). La rapide intervention des pompiers locaux a permis de contenir l'incendie dans des proportions inférieures à 200 ares, soit l'équivalent de quelque trois terrains de football.

Ce champ de chaume a pris feu pendant des travaux agricoles et le feu s'est propagé sous l'effet du vent, a indiqué la police soleuroise samedi dans un communiqué. Personne n'a été blessé. A l'arrivée de la patrouille de police, les pompiers de Deitingen étaient déjà sur place et ont réussi à maîtriser le feu, ajoute la police.

/ATS
 

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