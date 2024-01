Certains secteurs comptent plus de 10'000 places vacantes en Suisse

Certains secteurs recrutent plus que d'autres en Suisse. La santé, la construction, le commerce de détail et la restauration sont là où les offres d'emplois publiées sur les sites internet sont les plus nombreuses, indique mercredi la société x28.

Pas moins de 15'790 postes sont à pourvoir dans le secteur de la santé, quand la construction en compte 13'566. Le commerce de détail se classe en troisième position des secteurs cherchant à recruter, avec 12'761 postes ouverts, suivi par la restauration et l'hôtellerie, avec 10'478, précise l'agrégateur de données spécialisé sur le marché de l'emploi. A noter également, le secteur informatique, où le nombre de postes à pourvoir dépassait les 8000.

En première position des métiers les plus recherchés, on retrouvait les infirmiers et aides-soignants, quasiment à égalité avec les électriciens-monteurs, avec chaque fois plus de 6000 annonces leur étant destinées. Les vendeurs, menuisier, chef de projet, informaticiens et polymécaniciens étaient également demandés.

En matière de places vacantes, les cantons de Zurich et Berne menaient la danse avec respectivement 55'113 et 37'939 postes ouverts. Les cantons alémaniques d'Aarau (20'350), Saint-Gall (18'178) et Lucerne (17'021) suivaient, tandis que pour Vaud, la barre des 10'000 offres n'était pas franchie (9517).

/ATS