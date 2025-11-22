Cartes prépayées pour requérants d'asile: disparités cantonales

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Plusieurs cantons instaurent ou testent des cartes à prépaiement pour requérants d’asile afin de limiter l’envoi d’espèces à l’étranger. En Suisse romande, leur utilité reste contestée.

Remplacer l’argent liquide versé aux requérants d’asile par des avoirs sur cartes de débit permettrait de limiter les transferts de fonds à l’étranger, selon les partisans de la mesure, qui évoquent des versements forcés à des organisations politiques, religieuses ou à des passeurs.

En Suisse romande, peu d’interventions ont été menées : Vaud et Genève n’ont pas traité la question, le Jura et Fribourg ont rejeté des motions, jugeant le dispositif coûteux pour un bénéfice limité. À Neuchâtel, une carte PostFinance est déjà utilisée, excluant un changement. En Valais, un postulat visant à étudier l’introduction d’une telle carte a été transmis au Conseil d’Etat en été 2024.

