CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

En raison du sentiment d'insécurité qui règne depuis l'incendie criminel de Kerzers (FR), Stefan ...
CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En raison du sentiment d'insécurité qui règne depuis l'incendie criminel de Kerzers (FR), Stefan Regli, directeur général de CarPostal, a annoncé au SonntagsBlick la mise en place de formations supplémentaires pour le personnel de conduite.

'Aucune mesure de sécurité au monde n’aurait pu empêcher l’incident de Chiètres', a déclaré le patron de CarPostal dans une interview accordée au SonntagsBlick. Le personnel de conduite est formé pour intervenir face à des passagers difficiles et en matière de sécurité incendie, a-t-il rappelé.

Il a également annoncé dans cette interview une minute de silence en mémoire des victimes et des blessés de l’incendie. Ainsi, lundi à 14 heures, les conductrices et conducteurs s’arrêteront dans toute la Suisse pour observer une minute de silence et manifester leur solidarité en actionnant leur avertisseur sonore à trois tons ou leur klaxon. La participation est facultative pour le personnel de conduite.

/ATS
 

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