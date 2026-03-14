CarPostal annonce formations supplémentaires et minute de silence

En raison du sentiment d'insécurité qui règne depuis l'incendie criminel de Kerzers (FR), Stefan Regli, directeur général de CarPostal, a annoncé au SonntagsBlick la mise en place de formations supplémentaires pour le personnel de conduite.

'Aucune mesure de sécurité au monde n’aurait pu empêcher l’incident de Chiètres', a déclaré le patron de CarPostal dans une interview accordée au SonntagsBlick. Le personnel de conduite est formé pour intervenir face à des passagers difficiles et en matière de sécurité incendie, a-t-il rappelé.

Il a également annoncé dans cette interview une minute de silence en mémoire des victimes et des blessés de l’incendie. Ainsi, lundi à 14 heures, les conductrices et conducteurs s’arrêteront dans toute la Suisse pour observer une minute de silence et manifester leur solidarité en actionnant leur avertisseur sonore à trois tons ou leur klaxon. La participation est facultative pour le personnel de conduite.

/ATS