Campagne des CFF face aux agressions contre le personnel

Les CFF lancent une campagne 'pour le respect et la sécurité', de concert avec leurs partenaires sociaux. Des slogans et des visuels s'afficheront dès la semaine prochaine sur des panneaux, des distributeurs et des écrans dans les gares afin de prévenir les agressions.

Tous les jours, une dizaine d’agressions verbales ou physiques en moyenne sont commises contre le personnel des CFF, déplore l'entreprise de transports lundi dans un communiqué. Certaines se sont aggravées ces dernières années. Il peut s'agir d'insultes, de menaces, d'injures ou des voies de fait.

Le sentiment de sécurité est 'stable' et reste fort, mais une sensibilisation s'impose, estiment les CFF, qui qualifient la sécurité de son personnel et de sa clientèle de 'priorité absolue'.

La campagne 'voyager ensemble dans le respect' incite les usagers 'à un comportement respectueux, dans le but de réduire les agressions dans les transports publics et de promouvoir une cohabitation pacifique'.

/ATS