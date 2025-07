Calida impacté par la politique commerciale américaine sur six mois

Au premier semestre 2025, le fabricant de lingerie Calida a vu ses ventes et sa rentabilité reculer. L'incertitude créée par la politique commerciale américaine a pesé sur les trois marques de l'entreprise lucernoise.

Sur les six premiers de l'année, le chiffre d'affaires de Calida, corrigé des effets de change, s'est inscrit à 101,7 millions de francs, en recul sur un an de 7,1%, indique jeudi dans un communiqué l'entreprise de Sursee. De fortes incertitudes sur les marchés et un climat de consommation morose expliquent ce résultat.

Le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a diminué de 1,3% pour glisser dans le rouge, à -1,3 million de francs. Le bénéfice net s'est fixé à 1,5 million, ce qui représente une progression de 0,3%.

Toutes les marques du groupe, à savoir Calida, Aubade et Cosabella, ont été à la peine, avec des ventes en recul.

Les résultats présentés ratent le coche du consensus établi par les analystes consultés par l'agence AWP. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 108,8 millions de francs et un Ebit ajusté de 2,1 millions. Seul le bénéfice net, estimé à 1,5 million, est conforme aux attentes.

Malgré un marché difficile, la direction table sur un résultat d'exploitation solide pour l'ensemble de 2025, au même niveau que l'année précédente, et une accélération de la croissance.

/ATS