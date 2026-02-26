Calida: Cosabella sur le balan au sortir de 2025

Le confectionneur de pyjamas et sous-vêtements Calida a remplumé son bénéfice net, au sortir d'un exercice de transition.

Sur le plan commercial toutefois, la performance de la marque de lingerie floridienne Cosabella continue de susciter des réflexions quant à son avenir au sein du groupe lucernois.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies - après la vente à l'été 2024 des meubles de jardin Lafuma Mobilier - a fondu de 6,6% à 215,9 millions de francs. La contribution de la marque propre s'est érodée de 3,4% à 145,1 millions, celle d'Aubade de 8,6% à 58,0 millions, tandis que celle de Cosabella a chuté de plus d'un quart à 12,8 millions, détaille le rapport annuel publié jeudi.

La dépense opérationnelle a été réduite de près d'un dixième à 210,0 millions. A périmètre constant, les effectifs ont été ramenés fin décembre à 1883 collaborateurs, contre 2000 un an plus tôt.

Les actionnaires voient leur rémunération réduite à 25 centimes par action, contre encore 66 centimes au titre de 2024.

La direction ambitionne d'étoffer sur l'exercice en cours la contribution opérationnelle des marques Calida et Aubade, pour dégager au niveau du groupe une marge Ebit supérieure à 6%, contre 4,2% en 2025. La marque Cosabella doit se rapprocher d'un seuil de rentabilité, qu'elle ne devrait toutefois atteindre qu'en 2027.

/ATS