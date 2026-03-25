CFF: les rubans « tournesol » sont disponibles dans toutes les gares

Le badge 'Sunflower' destiné aux voyageurs présentant un handicap invisible est désormais disponible dans tous les centres de voyage CFF. Ce cordon muni d'une carte avait été introduit à l'été 2025 dans les régions de Zurich, Lausanne et Genève.

L'intérêt reste vif et les réactions très positives, ont indiqué mercredi les CFF à Keystone-ATS. Plus de 10'000 cordons ont déjà été distribués. Un sondage auprès de 1100 personnes a monté la forte demande de l'introduction à l'échelle nationale. C'est désormais chose faite, les cordons de fleurs sont disponibles dans tous les centres de voyage des CFF.

Selon eux, les CFF ont été la première entreprise de transports publics suisse à proposer cette lanière au motif de tournesol, déjà bien établi à l'échelle internationale. D'autres entreprises de transports publics se sont depuis jointes à l'initiative, comme la Matterhorn Gotthard Bahn, Swiss ou l'aéroport de Zurich.

Le cordon vert orné de tournesols jaunes est destiné aux personnes souffrant de troubles non visibles, tels que l’autisme, le TDAH ou la maladie de Parkinson. Il vise à indiquer que la personne qui le porte pourrait avoir besoin de plus de patience, de considération ou d’aide, par exemple lors du contrôle des billets.

/ATS