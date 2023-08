CEVA Logistics (CMA CGM) rachète l'indienne Stellar Value Chain S.

CEVA Logistics, filiale du groupe français CMA CGM, a annoncé lundi l'acquisition de la quasi-totalité de la société indienne Stellar Value Chain Solutions, triplant quasiment la superficie de ses entrepôts dans le pays.

CEVA va racheter 96% de Stellar Value Chain Solutions, basée à Mumbai, auprès 'd'une filiale de la société de capital-investissement Warburg Pincus et d'autres actionnaires', selon un communiqué.

CEVA n'a pas détaillé les modalités financières de la transaction.

Fondée en 2016 par Anshuman Singh, qui 'restera au sein de l'entreprise après la transaction', Stellar compte 8000 employés et gère 600'000 mètres carrés de surface de stockage répartis sur 'plus de 70 sites dans 21 villes d'Inde'.

Actuellement, CEVA Logistics possède en Inde '75 sites répartis dans 35 villes d'Inde, avec environ 250.000 mètres carrés d'espace d'entrepôt' et quelque 3800 employés, précise l'entreprise.

'Nous poursuivrons notre croissance stratégique dans le but de devenir l'un des cinq premiers acteurs mondiaux de la logistique', a commenté le directeur général de CEVA Logistics, Mathieu Friedberg, cité dans le communiqué.

Longtemps dans le rouge, l'armateur CMA CGM a profité à plein de la surchauffe du transport maritime créée par la crise du Covid-19, avec un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros en 2022, surpassant tous les groupes du CAC 40. L'entreprise dirigée par Rodolphe Saadé a depuis 2019 multiplié les acquisitions et participations dans des fleurons français et étrangers, dont CEVA Logistics, racheté en mai 2019.

Il vient par exemple de boucler les rachats de la compagnie La Méridionale et du journal économique La Tribune.

L'achat de Bolloré Logistics devrait être bouclé au début de l'année prochaine, pour un montant de 4,65 milliards d'euros.

/ATS