CERN: le Big Bang en application pour smartphone

Un retour en arrière de 13,8 milliards d'années, au commencement de l'Univers, c'est ce que propose en sept minutes l'application mobile interactive gratuite développée par le CERN en collaboration avec Google. Le lancement a eu lieu mercredi.

Du Big Bang à la formation des planètes en passant par les explosions d'étoiles, le tout en 360 degrés, cette application didactique de réalité augmentée (AR) décrit la création de notre système solaire. Elle est commentée en anglais par l'actrice Tilda Swinton qui donne les instructions à l'utilisateur.

La 'Big Bang AR App' a été créée dans le cadre de 'Once Upon a Try: Histoires d'inventions et de découvertes', un projet de Google Arts and Culture présenté mercredi à Washington.

'Avec cette application, nous espérons atteindre un nouveau public et partager avec tous de manière inspirante l'histoire des origines de l'Univers', indique Charlotte Warakaulle, directrice des relations internationales au CERN, citée dans un communiqué.

'Once Upon a Try' est une gigantesque exposition interactive proposant des visites virtuelles au fil des inventions et découvertes humaines. En collaboration avec les conservateurs et archivistes de 110 institutions, les ingénieurs de Google ont mis en ligne près de 350 expositions numériques, 200 visites de lieux historiques et 200'000 documents numérisés parfois inédits.

On peut par exemple y plonger dans les profondeurs du CERN, visiter la Station spatiale internationale (ISS), consulter des notes d'Albert Einstein ou encore suivre la découverte du boson de Higgs ou l'invention d'Internet, dont on célébrera les trente ans le 12 mars au CERN.

Ces documents (photos, lettres, dessins, vidéos) entendent rendre hommage aux progrès de l'humanité dans les domaines de la science et de la technologie, aux histoires derrière les objets de notre quotidien, aux visionnaires qui ont façonné notre monde, ainsi qu'aux récits d'échecs épiques et d'accidents heureux, écrit Google.

https://artsandculture.google.com/project/the-big-bang

/ATS