CEDH: la Suisse a violé la liberté d'expression du Courrier

La Suisse a violé la liberté d'expression du journal Le Courrier dans l'affaire qui opposait ...
CEDH: la Suisse a violé la liberté d'expression du Courrier

CEDH: la Suisse a violé la liberté d'expression du Courrier

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La Suisse a violé la liberté d'expression du journal Le Courrier dans l'affaire qui opposait celui-ci à l'homme d'affaires Jean Claude Gandur. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a condamnée dans un arrêt rendu jeudi à Strasbourg.

'C'est une décision historique', a estimé vendredi le journal. 'Ce jugement aura des répercussions globales pour la liberté d'expression en Suisse, notamment dans les médias', selon lui.

L'homme d'affaires avait porté plainte il y a 11 ans au civil et au pénal après un portrait de lui dans Le Courrier dans le cadre de la discussion sur l'extension du Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève. L'article mentionnait les activités de trading du pétrole de Jean Claude Gandur en Afrique.

Le mécène avait gagné en appel puis devant le Tribunal fédéral (TF) mais le journal avait contesté il y a quatre ans le jugement devant la CEDH. La Cour condamne la Suisse à verser au Courrier 52'600 euros (environ 48'450 francs) pour frais et dépens et 4000 euros (près de 3700 francs) pour dommage moral.

/ATS
 

Actualités suivantes

Easyjet annonce un « accord de principe » avec le fonds Apollo

Easyjet annonce un « accord de principe » avec le fonds Apollo

Économie    Actualisé le 10.07.2026 - 09:45

Bayer obtient 3 milliards d'euros pour renforcer ses finances

Bayer obtient 3 milliards d'euros pour renforcer ses finances

Économie    Actualisé le 10.07.2026 - 09:41

Les mises en circulation de véhicules neufs redémarrent en juin

Les mises en circulation de véhicules neufs redémarrent en juin

Économie    Actualisé le 10.07.2026 - 09:21

Le moral des consommateurs s'assombrit en juin

Le moral des consommateurs s'assombrit en juin

Économie    Actualisé le 10.07.2026 - 09:17

Articles les plus lus