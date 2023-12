Bulgarie et Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen

La Bulgarie et la Roumanie vont partiellement intégrer l'espace Schengen de libre circulation dans l'Union européenne (UE) dès le31 mars, ont annoncé les 27 dans la nuit de samedi à dimanche. La Suisse fait partie de cet espace, qui comprend 23 des 27 pays de l'UE.

Les 27 Etats membres de l'UE se sont mis d'accord à l'unanimité pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes, internes à l'UE, de ces deux pays à compter du 31 mars, a annoncé un communiqué des 27 à Bruxelles. Cette date a été choisie, car elle correspond au passage des horaires d'hiver à ceux prévus pour l'été par l'Association internationale du transport aérien (IATA), selon ce texte.

Les 27 devront prendre une nouvelle décision pour choisir la date de levée des contrôles aux frontières terrestres, internes à l'UE, de la Roumanie et de la Bulgarie, a ajouté ce communiqué du Conseil de l'UE, institution qui représente les Etats membres.

'Un moment historique'

La Commission européenne s'est réjouie de cette décision, qui intervient après pas moins de 12 années de négociations. 'Aujourd'hui marque un moment historique pour la Bulgarie et la Roumanie et un jour de grande fierté pour les citoyens bulgares et roumains', s'est félicité dans un communiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La commission a rappelé qu'elle estimait depuis 2011 que ces deux pays étaient prêts à rejoindre l'espace Schengen. Vienne avait mis son veto l'année dernière pour protester contre une arrivée trop importante de clandestins sur son territoire, avant d'accepter de le lever en échange de garanties.

Sofia et Bucarest ont accepté de lutter davantage contre l'immigration clandestine dans une déclaration commune signée samedi avec l'Autriche. La Bulgarie et la Roumanie, membres de l'UE depuis 2007, s'engagent aussi à appliquer pleinement le droit européen, qui prévoit que les demandes d'asiles soient prises en charge dans le pays d'arrivée des migrants.

Créée en 1985, l'espace Schengen permet à plus de 400 millions de personnes de voyager librement sans contrôles aux frontières intérieures. Il comprend 23 des 27 pays membres de l'UE ainsi que leurs voisins associés que sont la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

