Bug au Seco: la situation se stabilise mais doit s'améliorer

La situation se stabilise après le gros bug informatique de janvier qui avait privé des milliers ...
Bug au Seco: la situation se stabilise mais doit s'améliorer

Bug au Seco: la situation se stabilise mais doit s'améliorer

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La situation se stabilise après le gros bug informatique de janvier qui avait privé des milliers de chômeurs de leurs indemnités, a assuré le Seco mercredi. Il n'était en revanche pas capable de donner des chiffres précis sur les demandes encore pendantes.

'Il n'y a pas eu de gros incidents depuis février', a déclaré Jérôme Cosandey, chef de la direction du travail au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) lors d'une visioconférence. Le nouveau système informatique fonctionne, a-t-il ajouté. Mais il peut encore être amélioré. Il reste relativement lent.

Le Seco n'était pas en mesure de dire combien de personnes sont encore aujourd'hui privées de leurs indemnités en raison du bug informatique. Des milliers de chômeurs s'étaient retrouvés privés de revenus après la mise en service du système en janvier.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a assuré mi-mars que près de 96% des indemnités de chômage dues avaient depuis été versées.

/ATS
 

Actualités suivantes

Avenir de campings valaisans: première séance constructive

Avenir de campings valaisans: première séance constructive

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 10:25

Le pétrole reflue suite au cessez-le-feu en Iran

Le pétrole reflue suite au cessez-le-feu en Iran

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 10:23

Le taux de chômage en léger repli en mars

Le taux de chômage en léger repli en mars

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:47

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:43

Articles les plus lus

Bourse suisse: le SMI rebondit

Bourse suisse: le SMI rebondit

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:17

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:43

Le taux de chômage en léger repli en mars

Le taux de chômage en léger repli en mars

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:47

Bug au Seco: la situation se stabilise mais doit s'améliorer

Bug au Seco: la situation se stabilise mais doit s'améliorer

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 10:11

Le SMI devrait démarrer confiant après l'annonce du cessez-le-feu

Le SMI devrait démarrer confiant après l'annonce du cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 08:37

Bourse suisse: le SMI rebondit

Bourse suisse: le SMI rebondit

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:17

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Bourse suisse: le SMI rebondit, après l'annonce d'un cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:43

Le taux de chômage en léger repli en mars

Le taux de chômage en léger repli en mars

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:47

Cybersécurité: Anthropic reporte la sortie de sa nouvelle IA

Cybersécurité: Anthropic reporte la sortie de sa nouvelle IA

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 00:17

La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025

La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 08:15

Le SMI devrait démarrer confiant après l'annonce du cessez-le-feu

Le SMI devrait démarrer confiant après l'annonce du cessez-le-feu

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 08:37

Bourse suisse: le SMI rebondit

Bourse suisse: le SMI rebondit

Économie    Actualisé le 08.04.2026 - 09:17