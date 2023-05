Budget de l'UE: les eurodéputés inquiets

Les eurodéputés ont exprimé mercredi leur inquiétude face à la hausse des taux d'intérêt qui a fait grimper le montant du remboursement du plan de relance. Cela pèse sur le budget de l'UE.

Dans une résolution adoptée mercredi après-midi, les eurodéputés se disent 'profondément préoccupés par le fait que, sans des mesures nécessaires, l'augmentation des coûts d'emprunt de l'instrument de relance de l'Union européenne (EURI) risque de limiter gravement la capacité du budget de l'UE à financer les priorités et les politiques de l'Union et à répondre aux besoins émergents'.

Ils alertent sur le fait que des programmes tels qu'Erasmus+, 'L'UE pour la Santé' (EU4Health), ou le projet d'aide culturelle de la Commission européenne 'Europe créative' risquent d'être affectés par une réduction des dépenses.

Cette résolution du rapporteur Johan Van Overtveldt, président de la commission des Budgets, souligne la nécessité d'une réforme urgente des finances de l'UE et l'introduction de nouvelles ressources propres.

Dans une autre résolution également adoptée mercredi, les eurodéputés proposent une série de nouvelles sources de revenus pour le budget de l'UE, parmi lesquelles les ressources propres fondées sur l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les transactions financières, ou encore une taxe sur les crypto-actifs.

'Nous avons besoin de nouveaux moyens de financer le budget de l'Union, qui soient à la fois respectueux de l'environnement et qui favorisent une concurrence juste et équitable, garantissent la compétitivité et ne surchargent pas les contribuables', a déclaré le corapporteur José Manuel Fernandes (PPE, plus grand parti au Parlement européen).

La Commission devrait présenter le projet de budget annuel 2024 à la fin du mois de mai et proposer un réexamen ou une révision du cadre financier pluriannuel (CFP) en juin, ainsi qu'une nouvelle série de sources de revenus de l'UE avant fin 2023.

/ATS