Bourse suisse: panique à bord après les annonces de Trump

La Bourse suisse chutait lourdement jeudi, après les annonces du président américain pour protéger les Etats-Unis du coronavirus, qui ont fait plonger Wall Street la veille. Les principaux indices ont été fortement chahutés.

Le virus a contaminé plus de 110'000 personnes dans le monde. Les places asiatiques se sont enfoncées dans le rouge - le Nikkei chutant de 4,41% en clôture - et les marchés européens ont ouvert dans le rouge vif avec notamment le FTSE 100 (-5,2%), le Dax (-5,6%) et le CAC 40 (-5,1%).

Mercredi, le président américain Donald Trump a interdit l'entrée aux Etats-Unis à tous les voyageurs ayant séjourné en Europe récemment, à l'exception des citoyens américains et du Royaume-Uni. La mesure doit entrer en vigueur vendredi à minuit heure de Washington.

Les investisseurs auront les yeux rivés sur les annonces de la Banque centrale européenne. Plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont annoncé des mesures de soutien à l'économie, touchée de plein fouet par les conséquences de la pneumonie virale apparue à Wuhan.

'Les indices européens devraient ouvrir en forte baisse ce matin dans le sillage de la mise en quarantaine des Etats-Unis après l'annonce choc de Donald Trump', a indiqué l'analyste John Plassard de Mirabaud Securities dans une note. Selon ce dernier, 'la question du jour est de savoir si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, réussira à éteindre le feu qui s'est déclenché sur les marchés financiers'.

A 09h17, le SMI s'enfonçait de 4,44% à 8745,08 points à un plus bas depuis fin 2018. L'indice SLI chutait de 4,7% à 1307,53 points, tiré à la baisse par l'ensemble des valeurs vedettes. Le SPI reculait quant à lui de 4,49% à 10'659,68 points.

Les plus fortes baisses étaient enregistrés par des cycliques comme AMS (-8,7%), Temenos (-6,5%), Swatch (-6,4%) et Richemont (-6,0%).

Les financières trinquaient aussi, avec Partners Group (-6,1%), Credit Suisse (-5,6%) et UBS (-4,5%).

/ATS