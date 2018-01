Bourse suisse: le SMI établit un nouveau record

L'indice des valeurs vedettes de la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI), a établi vendredi matin un nouveau record. Il a atteint son plus haut niveau historique dans les premiers échanges à plus de 9552 points.

Le précédent record remonte au 4 juin 2007 avec un niveau de 9548,09 points. Il correspond à l'époque précédant la crise financière internationale venue des Etats-Unis. Vendredi vers 9h45, le SMI gagnait 0,43% à 9549,72 points.

Pour mémoire, l'origine du SMI date du 30 juin 1988. Il avait alors démarré à 1500 points. Son rôle consiste à réunir les 20 titres les plus liquides et les plus capitalisés de la Bourse suisse.

/ATS