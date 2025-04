Bouchons et perturbations attendus sur les routes suisses à Pâques

Les automobilistes qui veulent se rendre au sud des Alpes pour Pâques vont devoir s'armer de patience. La Confédération s'attend à d'importants bouchons et de grandes perturbations sur les routes.

L'expérience montre qu'à Pâques le trafic commence à s'intensifier dès le début d'après-midi du mercredi précédant les jours fériés, soit ce mercredi, a annoncé l'Office fédéral des routes (OFROU). Les axes nord-sud des autoroutes A2 (Gothard) et A13 (San Bernardino) devraient être particulièrement touchés.

Le col du Saint-Gothard n'est quant à lui toujours pas praticable en raison de la fermeture hivernale, qui doit durer jusqu'à la mi-mai, a précisé l'OFROU à Keystone-ATS. Le Conseil fédéral n'a pas encore répondu à une motion déposée au Parlement pour demander que la route reste ouverte toute l'année.

Ne pas quitter l'autoroute

A partir de mercredi, ainsi que le Jeudi saint et le Vendredi saint, les voyageurs doivent donc prévoir des pertes de temps et des délais d'attente 'considérables', écrit l'OFROU. Le week-end passé, c'est surtout le samedi matin que des embouteillages ont déjà atteint jusqu'à 14 kilomètres de long à l'entrée nord du tunnel du Gothard. Dimanche, les files de véhicules n'ont guère excédé les 5 km, dans les deux sens.

L'office fédéral demande aux automobilistes de rester sur les autoroutes pour éviter une surcharge de trafic dans les localités longeant celles-ci - 'ne serait-ce que par respect pour la population locale'.

Les cantons ont mis en place diverses mesures pour tenter de limiter les perturbations sur l'A2 et aux alentours. Nidwald a ainsi ouvert à la fin janvier sept 'points de dosage' aux entrées et aux sorties de l'autoroute. Si un bouchon se forme, un feu se met au rouge et retient les véhicules. Cela permet aussi d'éviter que des conducteurs ne tentent de contourner un bouchon.

Dans le canton d'Uri, les entrées de Göschenen et de Wassen seront fermées dès que les bouchons atteignent trois kilomètres. Si le trafic s'accumule sur huit kilomètres, la vitesse sera abaissée à 80 km/h entre Altdorf et Amsteg. Cela devrait permettre de ralentir le trafic et de réduire le risque d'accidents.

Un système de dosage des sorties de l'autoroute est également possible à Erstfeld et Amsteg, a annoncé le canton. Ces mesures sont déjà en place depuis le 4 avril et le resteront jusqu'à la réouverture du col du Gothard.

Suisse romande pas épargnée

Les automobilistes qui préfèrent mettre leur voiture sur le train au tunnel du Simplon devront eux aussi s'attendre à des temps d'attente plus longs. En raison de travaux de réfection, les trains entre Brigue (VS) et Iselle (I) ne circuleront plus que toutes les deux heures, avertit l'OFROU.

Au moment des départs, des temps d'attente seront par ailleurs possibles aux gares de transbordement de la Furka à Realp (UR), du Lötschberg à Kandersteg (BE) et de la Vereina à Klosters-Selfranga (GR).

L'OFROU avertit aussi que, durant les vacances, il faudra s'attendre à la forte densité de trafic habituelle dans les agglomérations de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, Lausanne et Genève. Et à des difficultés de circulation supplémentaires sur différents tronçons, dont les autoroutes A1 à Genève, A1/A9 à Lausanne, A9 à Vevey (VD) et A12 à Châtel-Saint-Denis (FR), y compris l'échangeur de La Veyre.

Trains supplémentaires

Pour faire face à l'afflux de voyageurs, les CFF mettent en place 20 trains spéciaux sur l'axe du Gothard entre la Suisse alémanique et le Tessin du Jeudi saint au lundi de Pâques. Au total, quelque 64'000 places sont prévues, a annoncé l'entreprise.

En outre, plusieurs trains réguliers seront complétés de voitures supplémentaires. C'est notamment le cas pour les Eurocity à destination de l'Italie. Deux liaisons supplémentaires seront par ailleurs proposées le Vendredi saint de Lugano à Milan.

Selon l'OFROU, la vague des retours sur l'axe sud-nord est attendue à partir de la fin de journée du dimanche de Pâques, mais nombre de vacanciers prendront la route le lundi de Pâques.

Des bouchons chaque année

Les bouchons pascaux au Gothard reviennent chaque année, aussi sûrement que le lapin de Pâques. Depuis l'ouverture du tunnel du Gothard en 1980, le record a été atteint en 1998 avec 25 kilomètres. Le Vendredi saint de 2022 arrive en deuxième position avec 22 km.

L'an dernier, Viasuisse n'a enregistré 'que' 11 kilomètres de bouchons. Un score qui s'explique peut-être par le mauvais temps au sud des Alpes.

/ATS