Bosch engage une nouvelle vague de suppressions d'emplois

L'équipementier allemand Bosch élargit son plan de restructuration dans l'automobile pour combler un écart de coûts annuel d'environ 2,5 milliards d'euros (2,3 milliards de francs), avec de nouvelles suppressions de postes.

Le groupe cite des conditions de marché 'encore plus difficiles', des retards dans l'électromobilité et la conduite automatisée ainsi que 'des pressions très élevées sur les prix et la concurrence dans l'industrie automobile mondiale', selon un communiqué mardi.

'Tout cela se traduit par un écart de coûts annuel d'environ 2,5 milliards d'euros' dans la division Mobilité, qu'il faut combler 'le plus rapidement possible', ajoute Bosch.

La baisse de la demande a conduit à des 'surcapacités' et à une réduction de la 'demande en personnel', ajoute le groupe, qui présentera 'prochainement' des propositions de mesures aux représentants sur personnel.

Le groupe n'a pas précisé où auraient lieu les suppressions de postes mais il vise particulièrement l'Allemagne pour les coûts de sa main-d'oeuvre et la faiblesse du marché européen.

Bosch avait annoncé cet été jusqu'à 1100 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici 2029 en Allemagne dans la même division, s'ajoutant aux 7000 emplois supprimés dans le monde tous secteurs confondus, annoncés l'an dernier.

Le groupe emploie actuellement 418'000 personnes dans le monde.

Pour réduire les coûts, le groupe mise aussi sur des gains de productivité notamment grâce à l'intelligence artificielle.

La division Mobilité devrait croître de 'moins de 2%' en 2025, soit 'bien en dessous des attentes', indique le communiqué.

Les constructeurs et fournisseurs automobiles en Allemagne subissent la baisse de la demande mondiale, l'augmentation des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains.

Le premier constructeur automobile allemand, Volkswagen, prévoit 35'000 postes en moins en Allemagne contre 5000 chez le géant des poids-lourds Daimler Truck.

Ford a annoncé lundi jusqu'à 1000 nouvelles suppressions d'emplois supplémentaires à son usine de Cologne (ouest), qui viennent s'ajouter au plan de suppression de 2.900 emplois déjà annoncé l'an dernier.

Côté équipementiers, Continental, ZF et Schaeffler ont également annoncé des milliers de suppressions de postes ces derniers mois dans le monde.

/ATS