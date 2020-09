Bonjour! L'hebdo sympa bientôt dans les boîtes à lettres

Les habitants du canton du Jura et de la région de Moutier (BE) découvriront dès le 17 septembre un nouveau tout-ménage dans leurs boîtes à lettres. Bonjour! L'hebdo sympa, son titre, arrive dans un contexte publicitaire difficile, avec la crise du Covid.

Imprimé au format tabloïd, le journal présenté mercredi à Delémont prévoit un tirage de 28'000 exemplaires par semaine, voire 44'000 exemplaires une dizaine de fois par an. Gratuit, Bonjour! L'hebdo sympa sera entièrement financé par la publicité et comprendra une équipe rédactionnelle comptant trois journalistes.

Le nouvel hebdomadaire est porté par deux partenaires. Il s'agit du groupe ESH Médias, éditeur d’ArcInfo, du Nouvelliste et de La Côte, et de la société Syner J, l’agence média de Démocrate Media Holding, éditeur du 'Quotidien jurassien. ESH Médias assurera l’impression, alors que Syner J s'occupera du rédactionnel et du commercial.

Optimisme de mise

Bonjour! L’hebdo sympa» est né de la disparition, à fin mars, en pleine période de semi-confinement, de L’Arc Hebdo et de La Gazette de la région. Les lecteurs profiteront d'une 'mise en page rafraîchissante, très aérée, avec de grandes illustrations et des textes courts, synthétiques et vulgarisés'.

Le journal a l'ambition de s'adresser à toutes les classes d'âge. Interrogé dans le 12h30 de la RTS, Frank Maillard, son directeur marketing et vente, s'est montré optimiste, malgré le contexte délicat du marché publicitaire. 'Les objectifs initiaux sont déjà atteints une semaine avant le lancement', a-t-il dit.

/ATS