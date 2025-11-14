Boeuf, café, bananes: Trump retire une partie des droits de douane

Le président américain Donald Trump, sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains, a signé vendredi un décret pour supprimer des droits de douane qu'il a lui-même imposés. Il a exempté des denrées comme le café et les fruits exotiques.

'J'ai déterminé que certains produits agricoles ne devaient pas être soumis aux droits de douane réciproques' mis en place en avril, explique le président américain dans le décret. Dans la liste, figurent des produits que les Etats-Unis ne peuvent pas cultiver ou alors en trop faible quantité par rapport aux besoins, comme le café, le thé, les bananes et autres fruits exotiques ou encore les pignons de pin.

Mais il y a aussi des pièces de boeuf, alors que le prix de cette viande a atteint des records dans le pays.

En avril, le président américain a mis en place des droits de douane dits 'réciproques' d'au moins 10% sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis au nom de la réduction du déficit commercial du pays et du soutien à la production locale.

/ATS