Boeing: accord préliminaire pour éviter la grève à Seattle

La direction de Boeing et les responsables syndicaux se sont mis d'accord sur une importante hausse de salaire qui permettrait d'éviter une grève dans la région de Seattle, ont annoncé dimanche les deux parties. L'accord doit encore être ratifié par les salariés.

Il prévoit une hausse des salaires de 25% sur la durée de la nouvelle convention collective, selon Boeing et le syndicat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) District 751, qui représente plus de 30'000 employés de l'avionneur américain dans cette région.

Autres dispositions clés du texte: une réduction du coût des soins de santé pour les salariés, une baisse des heures supplémentaires obligatoires, douze semaines de congé parental rémunéré et l'engagement de construire le prochain avion de Boeing dans la région de Puget Sound si le contrat est ratifié cette semaine, selon un document de Boeing.

Cet accord préliminaire survient à peine quelques semaines après l'arrivée du nouveau patron Kelly Ortberg, qui a la tâche de redresser l'emblématique avionneur dont la réputation a été entachée, notamment par des problèmes de sécurité aérienne.

'Le meilleur contrat'

Alors que M. Ortberg avait promis de 'réinitialiser' les relations avec le syndicat, IAM-District 751 avait jugé vendredi que les deux parties étaient 'très éloignées'.

Dans un message adressé à ses membres, le président du syndicat, Jon Holden, a déclaré que 'la force, la solidarité et l'unité' du syndicat avaient permis d'obtenir 'le meilleur contrat que nous ayons jamais eu'.

M. Holden a intimé à ses membres d'examiner avec attention la proposition. 'Nous sommes prêts à nous battre si nécessaire, mais nous pensons que cette proposition bénéficiera à tous nos membres et à notre avenir', a-t-il dit dans un message. 'Ce vote est maintenant entre vos mains, comme il se doit', a-t-il ajouté.

