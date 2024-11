Boeing a livré 14 avions en octobre malgré la grève

Le constructeur américain Boeing a livré quatorze avions en octobre, malgré la grève qui a paralysé la production de ses deux principales usines pendant plus de cinquante jours, mais un retour à la normale devrait prendre plusieurs semaines.

Selon les données publiées mardi sur son site internet, le géant de l'aéronautique a remis neuf exemplaires du 737 MAX - son avion le plus vendu - à leurs propriétaires ainsi qu'un 767-300 de fret.

Plus de 33'000 ouvriers travaillant dans les usines produisant ces appareils, situées à Renton et à Everett, près de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis), ont débrayé à partir du 13 septembre après avoir massivement rejeté un projet d'accord social.

Ils ont finalement validé le 4 novembre le troisième accord qui était soumis à leur vote. La reprise du travail a été fixée pour tous à mardi, même si certains ont eu le choix de reprendre dès la semaine dernière.

Boeing a néanmoins pu livrer quelques appareils sortis des chaînes d'assemblage avant la grève, grâce à son personnel non syndiqué, donc non gréviste.

La production du gros porteur 777 et de plusieurs programmes militaires a également été gelée par l'arrêt de travail.

Seule celle du 787 Dreamliner, dans une usine sans représentation syndicale située sur la côte Est des Etats-Unis, a continué normalement. En octobre, Boeing en a livré quatre - ce qui correspond à sa cadence actuelle de fabrication mensuelle.

Sur les dix premiers mois de l'année, 305 avions ont été livrés, contre 405 sur la même période de 2023. Boeing perçoit environ 60% du prix à la livraison.

Par ailleurs, le groupe a reçu des commandes brutes portant sur 63 avions, dont quarante 737 MAX 8 émanant de la société irlandaise Avia Solutions Group, un nouveau client.

Cette commande ferme atteint environ 4,86 milliards de dollars au prix catalogue. Avia a également une option pour 40 exemplaires supplémentaires, ont annoncé les deux groupes.

De plus, la compagnie chilienne Latam a commandé dix Dreamliner, tandis que six 737 MAX et sept 777 ont été achetés par des clients non identifiés.

Les commandes nettes, en tenant compte des normes comptables ASC 606, ont représenté 66 avions en octobre. Il n'y a pas eu d'annulation.

Entre janvier et octobre, le groupe a enregistré 378 commandes brutes mais seulement 141 commandes nettes du fait de 43 annulations et 194 ajustements ASC 606.

A fin octobre, le carnet de commandes comportait 6246 avions, dont 4177 pour la famille du 737 MAX. Cela représente plus de 500 milliards de dollars.

