Blinken appelle son homologue chinois à maintenir la communication

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exhorté mercredi son homologue chinois à 'maintenir des lignes de communication ouvertes' entre les deux puissances. Le diplomate américain doit se rendre ce week-end à Pékin pour amorcer un dégel diplomatique.

Les relations bilatérales restent tendues en raison de plusieurs dossiers: les liens entre les Etats-Unis et Taïwan, la rivalité dans les technologies, le commerce ou encore les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale.

Antony Blinken doit se rendre ce week-end à Pékin pour une série d'entretiens destinés à apaiser les relations sino-américaines. Une visite qui avait été reportée en février après l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien des Etats-Unis.

'Depuis le début de l'année, les relations sino-américaines font face à de nouvelles difficultés et défis. Il est clair à qui en incombe la responsabilité', a déploré mercredi Qin Gang auprès de son interlocuteur, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministre 'a explicité la position solennelle de la Chine sur la question de Taïwan', le principal point de friction entre les deux puissances, ainsi que sur 'd'autres préoccupations essentielles' de Pékin, souligne le communiqué.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Pékin est ainsi opposé à tout lien officiel entre des pays étrangers et les autorités taïwanaises. Le géant asiatique accuse les Etats-Unis d'oeuvrer en ce sens au mépris de leurs engagements passés.

'Erreurs de calcul'

'Qin Gang a souligné que les Etats-Unis devaient respecter (les préoccupations chinoises), cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser, au nom de la concurrence, de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine', indique le communiqué de Pékin.

Du côté de Washington, le compte-rendu de l'appel téléphonique était un peu plus optimiste. Antony Blinken a évoqué 'l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable les relations entre les Etats-Unis et Pékin afin d'éviter des erreurs de calcul et des conflits', a déclaré dans un communiqué Matthew Miller, le porte-parole du département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat américain a également 'indiqué clairement que les Etats-Unis continueront à mettre à profit leurs engagements diplomatiques pour soulever des sujets d'inquiétude ainsi que de potentiels domaines de coopération', a ajouté M. Miller.

Antony Blinken doit atterrir dimanche à Pékin, ont indiqué la semaine dernière des responsables américains ayant requis l'anonymat. Cette visite n'a pas encore été officiellement annoncée par le département d'Etat et par la diplomatie chinoise.

En novembre dernier, pour la première fois depuis l'entrée de Joe Biden à la Maison Blanche, le président américain et son homologue chinois Xi Jinping s'étaient rencontrés lors du sommet du G20 en Indonésie.

Les deux dirigeants avaient accepté de coopérer sur certains dossiers lors de leurs échanges.

Première depuis 2018

Les relations entre les deux puissances s'étaient à nouveau tendues en février après le survol du territoire américain par un ballon chinois.

Les autorités américaines l'avaient alors présenté comme un aéronef 'espion', tandis que Pékin avait assuré qu'il s'agissait d'une installation météorologique ayant dévié de sa trajectoire.

Sous pression, Antony Blinken avait dans la foulée annulé à la dernière minute son voyage en Chine. Toutefois, les deux pays ont récemment cherché à jouer la carte de l'apaisement.

Une réunion à huis clos s'est par exemple tenue en mai à Vienne entre le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et le plus haut responsable de la diplomatie au sein de l'appareil chinois, Wang Yi.

'La Chine espère que les Etats-Unis (...) travailleront avec elle afin de gérer efficacement les différends, promouvoir les échanges et la coopération, de manière à stabiliser les relations sino-américaines et à les ramener sur la voie d'un développement sain et régulier', a indiqué mercredi Qin Gang à Antony Blinken.

La venue de M. Blinken ce week-end, si elle est confirmée, serait la première visite d'un secrétaire d'Etat américain en Chine depuis le voyage de son prédécesseur, Mike Pompeo, en octobre 2018.

